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عاجل.. تحذيرات من سيول مفاجئة على العاصمة المقدسة

الطقس - الامطار - امطار - سيول
سيول
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حذر مشرف الأرصاد في العاصمة المقدسة، طلال الحازمي، من تقلبات مفاجئة في حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع قدوم فصل الربيع وما يظهر فيه من مفاجآت.

توقعات بسيول مفاجئة:


وأوضح  الحازمي خلال ظهوره على قناة الإخبارية: "متوقع خلال اليومين القادمين أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الحرم المكي".
وأضاف: "خلال فصل الربيع تكون هناك بعض الحالات الشاذة، لذلك أنصح مرتادي البحر والصحراء بالحذر من السيول المفاجئة والرياح الشديدة، وارتفاع الأمواج".

أمطار غزيرة وصواعق على هذه المناطق:


وقبل ساعات أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.
وأطلق على حسابه في منصة “إكس”، الإنذار الأحمر محذرًا من حالة مطرية مصحوبة نشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل".
2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف والعويقيلة وعرعر".
3 - منطقة المدينة، وتشمل "الرايس والعهد والعلا وخيبر والحناكية والعيص وبدر وينبع".

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