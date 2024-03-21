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بدءا من الغد.. توجيه عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن صلاة الجمعة

وزير الشؤون الإسلامية
وزير الشؤون الإسلامية
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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بإقامة صلاة الجمعة اعتبارًا من غدٍ الجمعة في 94 مسجدًا مساندًا إضافة للجوامع الرسمية في العاصمة المقدسة.اضافة اعلان

صلاة الجمعة في العاصمة المقدسة

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان لها، عبر حسابها في منصة إكس : "تخفيفاً للزحام الذي تشهده جوامع العاصمة المقدسة بمكة المكرمة خلال موسم العمرة والحج، وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ بإقامة صلاة الجمعة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة ١٢ / ٩ / ١٤٤٥هـ في عدد ( ٩٤ ) مسجداً مسانداً".
هذا إضافة للجوامع الرسمية في العاصمة المقدسة، وذلك في إطار جهود الوزارة المبذولة للتيسير على ضيوف الرحمن، واستيعابا للأعداد الغفيرة من ضيوف الرحمن كي يؤدوا العبادة بيسر وسهولة.


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