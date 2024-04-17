الأربعاء، 08 شوال 1445 ، 17 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بشرى من الوطنية للإسكان بخصوص ضاحية الفرسان.. التفاصيل

ضاحية الفرسان
ضاحية الفرسان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 كشفت الشركة الوطنية للإسكان عن تجاوز مبيعات ضاحية الفرسان، أكبر الضواحي العمرانية التي تطورها الشركة، 4.2 مليارات ريال خلال عام منذ إطلاقها.اضافة اعلان
وأضافت أن عدد الوحدات الإجمالية يصل إلى 4000 وحدة سكنية، ما يعكس الإقبال الكبير والاهتمام بمشاريع "الوطنية للإسكان".

بيع 1450 وحدة من ضاحية الفرسان

وأوضحت الشركة أن الربع الأول من هذا العام شهد بيع 1450 وحدة سكنية بمبيعات وصلت إلى 1.6 مليار ريال، ضمن عدد من المشاريع في الضاحية العمرانية المتكاملة.
وأكدت أن الفرسان حققت مبيعات متزايدة منذ بداية العام الحالي، وذلك نظير اهتمام "الوطنية للإسكان" بتقديم بيئة حيوية ترتقي بمفاهيم جودة الحياة بكامل تفاصيلها؛ لتحقق أسلوب عيش جديد ومبتكر يتخطى حدود الوحدات السكنية.

ضاحية الفرسان تواكب رؤية المملكة 2030

 وتعد الضاحية واحدة من الأكبر على مستوى الضواحي العمرانية التي تنفذها الشركة الوطنية للإسكان على مستوى المنطقة.
وتم تصميمها لتقدم نظامًا متكاملًا للعيش في مدن تواكب رؤية المملكة 2030 بمعايير جديدة وبيئة عمرانية مستدامة.
وتأتي الضاحية على مساحة 35 مليون متر مربع، موفرة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة.
وتتميز باحتوائها على أكثر من 190 مرفقًا حيويًا تتنوع ما بين مرافق وخدمات تعليمية وصحية ورياضية وترفيهية، بالإضافة إلى الحدائق والمساجد والجوامع.
وتغطي المسطحات الخضراء مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع، لتعطي حيوية وطبيعة خلابة في الضاحية، حيث يصل نصيب الفرد منها إلى 26 مترًا مربعًا وهذا يواكب المستهدف من مبادرة السعودية الخضراء.
كما تستهدف الضاحية زراعة أكثر من نصف مليون شجرة، أي ما يعادل 8 شجرات مقابل كل وحدة سكنية.


 يُذكر أن "الوطنية للإسكان" هي الشركة الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة.
وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية.
يأتي ذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

اقرأ أيضا

أسعار النفط تهبط مع قلق إزاء الطلب فاق مخاوف إمدادات الشرق الأوسط

عاجل.. توقعات "الأرصاد": طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق المملكة

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة تحجب الرؤية في 3 مناطق

الأربعاء 8 شوال.. 14 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب في الباحة

لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة تواصل استقبال إصدار التصاريح حتى نهاية شوال الحالي

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سكني 2:03 م الإثنين، 15 أبريل 2024

32 ألف أسرة استفادت من "سكني" خلال الربع الأول من 2024

تطبيق بلدي 4:59 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

تطبيق "بلدي" يلبي احتياجات سكان المدن السعودية بميزات أكثر تطورًا

إنفاذ 5:03 م الإثنين، 01 أبريل 2024

"إنفاذ" يشرف على 20 مزادًا لبيع أكثر من 150 عقارًا

الوطنية للإسكان 4:09 م الخميس، 28 مارس 2024

عاجل.. بشرى من "الوطنية للإسكان" لأهالي العاصمة المقدسة