"إنفاذ" يشرف على 20 مزادًا لبيع أكثر من 150 عقارًا

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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة 20 مزادًا علنيًا، ما بين حضوري وإلكتروني، لبيع وتصفية 150 عقارًا سكنيًا وتجاريًا.

وذلك في 10 مناطق ومدن مختلفة بالمملكة، خلال الفترة من 1 - 15 إبريل 2024م.





20 مزادًا لبيع أكثر من 150 عقارًا



تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات

