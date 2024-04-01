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"إنفاذ" يشرف على 20 مزادًا لبيع أكثر من 150 عقارًا

إنفاذ
مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"
أ أ
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 أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة 20 مزادًا علنيًا، ما بين حضوري وإلكتروني، لبيع وتصفية 150 عقارًا سكنيًا وتجاريًا.اضافة اعلان
وذلك في 10 مناطق ومدن مختلفة بالمملكة، خلال الفترة من 1 - 15 إبريل 2024م.

20 مزادًا لبيع أكثر من 150 عقارًا

 وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث ستقام:
6 مزادات في منطقة الرياض لعرض 38 فرصة عقارية متنوعة.
ومزاد بالمدينة المنورة يعرض من خلالها 5 فرص عقارية.
و3 مزادات لعرض 22 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة.
إضافة إلى 19 عقارًا بالمنطقة الشرقية من خلال مزادين علنيين.
و4 فرص عقارية في مزاد بمنطقة القصيم.
ومزاد بمنطقة الجوف لعرض 11 عقارًا.
ويقام مزادان في منطقة حائل يُعرض فيه 4 عقارات.
ومزادان في منطقة عسير يعرض من خلاله 20 فرصة عقارية.
ومزاد واحد في كل من منطقة نجران لعرض 7 عقارات ومنطقة جيزان لعرض 5 عقارات.

تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات

 ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" (من هنا) ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.
 يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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