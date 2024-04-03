تطبيق "بلدي" يلبي احتياجات سكان المدن السعودية بميزات أكثر تطورًا

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أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان النسخة الجديدة لتطبيق "بلدي".

وتوفر هذه النسخة تجربة رقمية متطورة تجمع بين الخدمات البلدية للأنشطة التجارية والخدمات اليومية التي يحتاجها سكان المدن، وذلك لتحسين تجربة المستفيدين وتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية.





ميزات جديدة ومتطورة في تطبيق "بلدي"



تسهيل معاملات المستخدمين

