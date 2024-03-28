عاجل.. بدء إجازة عيد الفطر للطلاب لمدة 17 يومًا مع نهاية دوام اليوم

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مع انتهاء دوام اليوم الخميس، يبدأ الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات، إجازة عيد الفطر المبارك التي تستمر لمدة 17 يومًا.

وأعلنت وزارة التعليم أن الإجازة ستبدأ من الخميس 1445/9/18هـ، الموافق 27/3/2024م وتنتهي الأحد 1445/10/5هـ، الموافق 14/4/2024م.

وبذلك تكون عدد أيام الدراسة خلال شهر رمضان للطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام والحكومي 18 يومًا.





إجازة مطولة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة



إجازة نهاية العام الدراسي



التقويم الدراسي للعام 1445ھ



علاوة على إجازة عيد الفطر، يتضمن الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـيُشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.