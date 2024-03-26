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عاجل.. إجازة عيد الفطر للطلاب.. تبدأ بعد غد وتستمر لمدة 17 يومًا

تعليق الدراسة الحضورية
إجازة عيد الفطر للطلاب تستمر لمدة 17 يومًا
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مع انتهاء دوام بعد غد الخميس، 1445/9/18هـ، الموافق 27/3/2024م، تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، والتي تستمر لمدة 17 يومًا.اضافة اعلان
ومن المقرر أن تستمر فترة الإجازة إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ، الموافق 14/4/2024م.
لتكون بذلك فترة الدراسة في شهر رمضان المبارك 18 يومًا فقط.

إجازة مطولة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

علاوة على إجازة عيد الفطر، يتضمن الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.

إجازة نهاية العام الدراسي

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ

التقويم الدراسي للعام 1445ھ

يشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.
 

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