عاجل.. النيابة العامة: السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال لمن يقوم بهذا الأمر الخاص بالأرصاد

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أصدرت النيابة العامة، اليوم الاثنين، تحذيرًا من مخالفة التنبؤ بالطقس وأحوال المناخ.





السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال



القيام بخدمات الطقس يُقصر على مركز الأرصاد



وشددت على حسابها في منصة إكس، أن يُقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز الوطني للأرصاد.وأوضحت النيابة العامة أن القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية يُقصر على المركز الوطني للأرصاد، وتُصنِّف اللوائح أنواع تلك الخدمات.وأكدت أن كل من خالف المادة الثامنة من النظام، وذلك بالقيام بأي أعمال تخص خدمات الأرصاد الجوية السيادية، يُعاقَب -وفق نظام الأرصاد- بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى مليونَيْ ريال، أو بإحدى هاتَيْن العقوبتَيْن.