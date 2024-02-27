طقس وسط الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر من أجواء باردة على معظم المناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أجواء باردة وانخفاض درجات الحرارة على مناطق مختلفة من المملكة.





طقس وسط الأسبوع الثلاثاء 17 شعبان



أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية



رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن طقس وسط الأسبوع يتميز بأجواء باردة، مع تباين في درجات الحرارة التي تنخفض فجرًا وتعلو نهارًا تم تعاود الانخفاض مع ساعات الليل.وأشار إلى أن حالة السماء طوال اليوم يتوقع أن تكون صحوًا بوجه عام عدا بعض الغيوم المتناثرة على أجزاء من الحدود الشمالية ونجران.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية، مع احتمالية تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، وحائل، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذروطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.