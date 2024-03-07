عاجل.. الأرصاد: 5 مناطق تتأثر بالمنخفض الجوي المتوقع.. أمطار غزيرة ورياح عاتية

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توقع المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الخميس، المناطق المتأثرة بالمنخفض الجوي المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة بمشية الله.



منخفض جوي يؤثر على أجواء المملكة



توقعات طقس نهاية الأسبوع



أجواء باردة وهطول أمطار



توقعات حالة الطقس اليوم



وقال المركز، في بيان له: "إنه وفقاً لتقارير المركز، الوطني للأرصاد فإن تأثير الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة من المنخفض الجوي المتوقع سيكون على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض خاصة الجنوبية منها، كذلك على صحراء الربع الخالي وأجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة".وأضاف "يصاحب ذلك رياحاً نشطة عالية السرعة، وغالباً سيتركز تأثير المنخفض الجوي على الإمارات وعمان، وسنوافيكم بتفاصيل يومية حول مسار الحالة".وأهاب المركز الوطني للأرصاد، بالجميع الحرص على متابعة معلومات الطقس والتقيد بتعليمات الجهات المعنية".من جهته، توقع خبير الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أجواء معتدلة خلال طقس إجازة نهاية الأسبوع.وقال الحصيني عبر حسابه في منصة إكس أنه يتوقع طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع يومي الجمعة والسبت، بأجواء جيدة معتدلة نهارًا وباردة فجرًا.ونصح الحصيني بارتداء الملابس الشتوية لمن يبقى في الليل بالمناطق الوسطى والشمالية والشرقية وشرقي الغربية والجنوبية والمرتفعات الجبلية من المملكة.وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر وتهامة، أجواءً تميل للحرارة إلى حارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، ولطيفة إلى تميل للبرودة خارج المدن.كذلك حذر الحصيني، من أجواء باردة مع تساقط أمطار على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من الوسطى والشرقية، وهي متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد تكون غزيرة على جنوب الأحساء والربع الخالي والمرتفعات الجبلية في جنوب غرب المملكة مع سيول، ومن متوسطة إلى غزيرة وأحيانًا غزيرة جدًا.وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية.في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل.