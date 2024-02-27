متحدث الأرصاد: فصل الربيع يبدأ الجمعة وهذه أبرز ملامحه

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قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن يوم الجمعة المقبل، موعد دخول فصل الربيع".
دخول فصل الربيعوأضاف القحطاني، عبر حسابه في منصة إكس: "أن من أبرز ملامحه ارتفاع في الحرارة بدرجتين، وأمطار حول المعدل إلى أقل، على معظم مناطق المملكة".
توقعات حالة الطقسوتوقع المركز الوطني
للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية، مع احتمالية
تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على تلك المناطق.
ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، حائل وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.