تبدأ غدًا وحتى الجمعة.. تحذير من تأثير كتلة سيبيرية شديدة البرودة على أجواء المملكة

أ أ

حذر خبير الأرصاد وعضو جمعية الطقس والمناخ، عبد الله العصيمي، من تأثير كتلة سيبيرية شديدة البرودة على أجواء المملكة.





كتلة سيبيرية شديدة البرودة على مناطق المملكة



أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية



رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع ابتداءً من غد الأربعاء بإذن الله، تأثير كتلة سيبيرية شديدة البرودة على عدد من المناطق.وأضاف أن الكتلة السيبيرية والأجواء الباردة المتوقعة، يكون في مقدمتها رياح شمالية شرقية نشطة.وأشار إلى انخفاض درجات الحرارة، وأنه متوقع أن تصل إلى الصفر المئوي وأقل في أغلب المناطق الشمالية، وما بين 1 إلى 3 درجات في مناطق القصيم والرياض والشمالية الشرقية.وحذر في الوقت نفسه، من استمرار الموجة الباردة أيام الأربعاء والخميس والجمعة على معظم الأنحاء.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية، مع احتمالية تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، وحائل، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.