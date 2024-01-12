عاجل.. المملكة: نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية في البحر الأحمر واليمن

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أكدت وزارة الخارجية، أن المملكة تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية. اضافة اعلان





المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر



أمريكا تستهدف أكثر من 10 مواقع حوثية في اليمن



مجلس الأمن يتبنى قرارًا ضد الحوثيين



وإذ تؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع، لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.وكان مسؤولون أمريكيون قد صرحوا أنه تم استهداف أكثر من 10 مواقع حوثية للتدريب وتخزين المسيرات في اليمن.وأضافت وسائل إعلام: "4 انفجارات عنيفة في العاصمة اليمنية صنعاء جراء الهجوم الأمريكي البريطاني على الحوثي".وكان مجلس الأمن الدولي، وافق على قرار يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى وقف هجماتهم في البحر الأحمر وانتهاك القانون الدولي.وجاء التصويت بأغلبية 11 صوتًا، وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، بما في ذلك روسيا والصين.