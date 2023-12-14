الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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وزير الخارجية يدعو دول مجلس الأمن دائمة العضوية لتكثيف مساعي وقف إطلاق النار في غزة

وزير الخارجية - اجتماع دول الكاريبي
وزير الخارجية
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دعا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، دول مجلس الأمن دائمة العضوية لتكثيف مساعي وقف إطلاق النار في غزة.

العنف في غزة:اضافة اعلان


واستعرض الوزير  ونظيره البريطاني أهمية ضمان عدم اتساع رقعة العنف في غزة.

في وقت سابق، التقى  نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان في العاصمة السويسرية جنيف.

 بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك


وبحث وزير الخارجية، مع نظيره الإيراني، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في سويسرا


وكان وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قد وصل إلى سويسرا في تاسع جولاته من المباحثات الدبلوماسية الدولية، والتي كان آخرها في كندا.

ويأتي هذا استكمالًا لجهودها التي انطلقت الشهر الماضي، لتناول قرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية خاصةً فيما يخص الحرب في فلسطين.

وترأس بن فرحان وفد المملكة المشارك في الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في جنيف.


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