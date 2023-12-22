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وزير الدفاع يستعرض مع نظيره البريطاني الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

2023-12-22_01-50-54
وزير الدفاع
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استعرض صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، مع نظيره البريطاني غرانت شابس الشراكة الاستراتيجية وآفاق التعاون الثنائي بين المملكة وبريطانيا وسبل تعزيزها في المجال العسكري والدفاعي.

وزير الدفاع يستعرض الشراكة الاستراتيجية بين البلدين:


وقال وزير الدفاع: "سعدتُ بلقاء معالي وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس. استعرضنا الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا الصديقين، وآفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في المجال العسكري والدفاعي بما يحقق تطلعات بلدينا لخدمة مصالحنا المشتركة. كما بحثنا تنسيق جهودنا لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وصول وزير الدفاع للعاصمة البريطانية:


ووصل وزير الدفاع والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارةٍ رسمية؛.



وزير الدفاع في لندن:



وجاء ذلك بناءً على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

والتقى سموه خلال الزيارة عددًا من المسؤولين البريطانيين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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