وزير الدفاع يستعرض مع نظيره البريطاني الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

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استعرض صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، مع نظيره البريطاني غرانت شابس الشراكة الاستراتيجية وآفاق التعاون الثنائي بين المملكة وبريطانيا وسبل تعزيزها في المجال العسكري والدفاعي.





وزير الدفاع يستعرض الشراكة الاستراتيجية بين البلدين:



وصول وزير الدفاع للعاصمة البريطانية:



وزير الدفاع في لندن:



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وقال وزير الدفاع: "سعدتُ بلقاء معالي وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس. استعرضنا الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا الصديقين، وآفاق التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في المجال العسكري والدفاعي بما يحقق تطلعات بلدينا لخدمة مصالحنا المشتركة. كما بحثنا تنسيق جهودنا لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".ووصل وزير الدفاع والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارةٍ رسمية؛.وجاء ذلك بناءً على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.والتقى سموه خلال الزيارة عددًا من المسؤولين البريطانيين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.









