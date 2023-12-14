وزير الدفاع وأمين الناتو يبحثان تعزيز الأمن الإقليمي

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‏قام وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بالاتصال هاتفيا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، واستعرض الجانبان مجالات التعاون والجهود المشتركة التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما تم نقاش عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. اضافة اعلان



اتصال بوزير الدفاع البريطاني:



في وقت سابق، تلقى وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.



وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات والتعاون بين وزارتي الدفاع للبلدين الصديقين، وبحث التنسيق المشترك الرامي لتهدئة الأوضاع تجاه التطورات الإقليمية والدولية.



اتصال مع وزير الدفاع الأمريكي



كما تلقى وزير الدفاع اتصالًا هاتفياً ، من معالي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.



بحث العلاقات الثنائية



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي، بالإضافة إلى بحث الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة تجاهها.







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