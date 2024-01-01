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الإطاحة بمحتال في الرياض قام بسرقة 2.4 مليون ريال

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الأمن العام
أ أ
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ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على مقيم فلسطيني لسرقته مبلغًا ماليًا يقدّر بنحو 2.4 مليون ريال.

القبض على مقيم فلسطيني لسرقة 2.4 مليون ريال:اضافة اعلان


وأوضحت أن المقيم تقدم ببلاغ كاذب للجهات الأمنية بتعرضه للسرقة من مجهولين، لافتة إلى أنه جرى إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة.

في وقت سابق، قبضت شرطة منطقة الرياض على وافد من الجنسية المصرية ظهر في محتوى مرئي يتحرش بفتاة أثناء نقلها في مركبة.

القبض على متحرش في الرياض:


وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما ضبطت إدارة الجوازات بمطار الطائف مسافر قدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة.

جوازات مطارات الطائف تضبط مسافرا حاول دخول المملكة بطريقة غير مشروعة:


وأوضحت أن المسافر من الجنسية الباكستانية وقدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتحريف بصمات الأصابع أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

جوازات مطار الملك خالد الدولي تضبط مسافرا من الجنسية السورية:


في وقت سابق، ضبطت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض مسافرًا من الجنسية السورية لمحاولته مغادرة المملكة بوثيقة سفر مزورة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.

وأوضحت أن المسافر عمد إلى تزوير جواز سفر ومحاولته مغادرة المملكة بوثيقة سفر مزورة.

جوازات حائل تعيد مسافرًا


أيضا أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنها اتخذت قرارًا عاجلًا ضد أحد المسافرين حاول دخول المملكة بطريقة مخالفة.

وأوضحت أن جوازات مطار حائل الدولي، أعادت مسافرًا من الجنسية الأفغانية.

وأوضحت أن المسافر قدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتزوير جواز سفره، وذلك لمخالفته نظام الإقامة سابقًا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.



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