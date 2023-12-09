عاجل.. يبدأ التقديم غدا .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة و10 شروط للقبول

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أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بنظام العقود "دوام كامل" بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميا على رتبة "أستاذ وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك ومحاضر" في التخصصات الموضحة أدناه: اضافة اعلان



- المحاسبة

- التسويق

- التمويل

- قانون عام

- نظم المعلومات الادارية

- شبكات وأمن الحاسبات

- فنون رقمية

- التصميم الداخلي

- طباعة جرافيك

- الادارة السياحية

- الضيافة والسياحة

- هندسة التشييد وإدارة المشاريع

- قوى الهندسة الميكانيكية

- هندسة قوى

- هندسة البرمجيات

- هندسة زراعية

- هندسة صناعية

- هندسة انشاءات

- الحوسبة المتوازية والموزعة

- الأمن السيبراني

- البيانات والمعلومات وإدارة المحتوى

- التغذية السريرية

- الصحة المهنية

- تغذية العلاجية

- تشريح وأجنة

- تمريض الأطفال

- تمريض الرعاية الحرجة

- طب الأطفال

- صحة المجتمع

- الأمراض الباطنة

- أمراض النساء والولادة

- مواد الأسنان

- أمراض اللثة

- تقويم الأسنان

- أشعة الفم

- جراحة الوجه والفكين

- علم الأمراض

- صيدلة سريرية

- صيدلانيات

- تمريض الرعاية الحرجة

- الصحة العامة

- بنك الدم ونقل الدم



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الشروط:



طريقة التقديم:

