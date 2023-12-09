عاجل.. يبدأ التقديم غدا .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة و10 شروط للقبول

أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بنظام العقود "دوام كامل" بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميا على رتبة "أستاذ وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك ومحاضر" في التخصصات الموضحة أدناه:
- المحاسبة
- التسويق
- التمويل
- قانون عام
- نظم المعلومات الادارية
- شبكات وأمن الحاسبات
- فنون رقمية
- التصميم الداخلي
- طباعة جرافيك
- الادارة السياحية
- الضيافة والسياحة
- هندسة التشييد وإدارة المشاريع
- قوى الهندسة الميكانيكية
- هندسة قوى
- هندسة البرمجيات
- هندسة زراعية
- هندسة صناعية
- هندسة انشاءات
- الحوسبة المتوازية والموزعة
- الأمن السيبراني
- البيانات والمعلومات وإدارة المحتوى
- التغذية السريرية
- الصحة المهنية
- تغذية العلاجية
- تشريح وأجنة
- تمريض الأطفال
- تمريض الرعاية الحرجة
- طب الأطفال
- صحة المجتمع
- الأمراض الباطنة
- أمراض النساء والولادة
- مواد الأسنان
- أمراض اللثة
- تقويم الأسنان
- أشعة الفم
- جراحة الوجه والفكين
- علم الأمراض
- صيدلة سريرية
- صيدلانيات
- تمريض الرعاية الحرجة
- الصحة العامة
- بنك الدم ونقل الدم
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الشروط:
- أن يكون المتقدم سعودي/ ــة الجنسية.
- الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.
- أن تكون الدراسة وجميع الشهادات لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه قد حصل عليها عن طريق الانتظام الكلي للدراسة.
- إذا كانت الشهادة ممنوحة من خارج المملكة فيشترط إرفاق معادلتها الصادرة من وزارة التعليم وأنها للأغراض الأكاديمية (معادلة مطلقة).
- أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) مُتحداً، أو على الأقل أن تكون الدكتوراه متحدة مع الماجستير، وتكون الأولوية في التعيين لمن اتحد تخصصه العام في المراحل الدراسية الثلاث.
- أن لا يقل التقدير عن جيد في مرحلة البكالوريوس، وجيد جداً في الماجستير والدكتوراه إذا كانت ممنوحة بتقدير.
- يٌفضل أن يكون لدى من مضى على حصوله على شهادة الدكتوراه أكثر من عامين، بحثاً علمياً واحداً على الأقل في مجال التخصص منشوراً أو مقبولاً للنشر في مجلات علمية محكمة أو مؤتمر علمي محكم، شريطة ألا يكون مُستلاً من رسالتي الماجستير أو الدكتوراه.
- يُفضل أن يكون المتقدم حاصلاً في اللغة الإنجليزية على ما لا يقل عن (500) درجة في التوفل أو ما يعادلها من الاختبارات المعيارية الأخرى لمن حصل على الدكتوراه من دولة ليست لغتها الأم اللغة الإنجليزية.
- أن يكون لائقاً صحياً.
- يفضل أن لا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم عن خمسة وأربعين عاماً.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم يوم الأحد 1445/5/26هـ من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/6/1هـ.