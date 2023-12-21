عاجل.. "تعليم الرياض" يكشف عن تسمم 9 طالبات ويوضح آخر تطورات حالتهن الصحية

أ أ



قال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض إنه وفي يوم الخميس الموافق 8 جمادى الآخر 1445هـ تلقت إدارة مدرسة (229) الابتدائية شكاوى متعددة من طالبات المدرسة يعانين من آلآم في البطن وغثيان بعد تناولهن وجبات من مطعم خارجي أثناء نشاط داخل المدرسة.





مباشرة لحالات تسمم طالبات بالرياض:



اضافة اعلان

وعلى الفور تم إبلاغ الهلال الأحمر وبعد مباشرة الحالات وإجراء الكشف المبدئي تبين وجود عدد من الطالبات يعانين من نفس الأعراض وبعد الفرز تم نقل 9 حالات للمستشفى لإجراء المزيد من الكشف والفحوصات وعند استقرار حالتهم ولله الحمد والاطمئنان على وضعهم الصحي تم خروجهم جميعاً من المستشفى .وتمنى متحدث "تعليم الرياض" الصحة والسلامة للجميع منوهاً بتضافر جهود الجهات المعنية في التعامل مع الحدث صحياً، بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بـ"صحة الرياض".

لقاء الرياض للتربية الخاصة

في سياق آخر، نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض "لقاء الرياض للتربية الخاصة" بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة على مسرح الإدارة تحت شعار: "متحدون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة".وتتضمن فعاليات اللقاء تنظيم معرض مصاحب للمناسبة في مجمع بانوراما مول الرياض الساعة السابعة من مساءً.وشارك متخصصون من الجامعات في مجال التربية الخاصة بأوراق عمل تتضمن العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير برامج التربية الخاصة وتفعيل واستخدام التقنيات الحديثة والشراكة المجتمعية.‏