عاجل.. "الدفاع المدني" يدعو سكان المدينة إلى توخي الحذر من تقلبات جوية

أ أ

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبهًا عاجلًا لسكان المدينة المنورة بضرورة توخيي الحذر من تقلبات جوية متوقعة.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة المدينة المنورة. اضافة اعلان



ضـرورة البقاء في أماكن آمنة





تقلبات جوية مع حالة مطرية متوقعة



حالة من عدم الإستقرار على أجواء المملكة



حالة من عدم الاستقرار على هذه المناطق



الحالة تؤثر على سواحل البحر الأحمر

