عاجل.. "الدفاع المدني" يدعو سكان المدينة إلى توخي الحذر من تقلبات جوية

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أصدرت
المديرية العامة للدفاع المدني تنبهًا عاجلًا لسكان المدينة المنورة بضرورة توخيي
الحذر من تقلبات جوية متوقعة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة المدينة المنورة.
ضـرورة
البقاء في أماكن آمنةوطالبت
في الوقت نفسه، بالحرص على الابتعاد أثناء هطول الأمطار عن المناطق المنخفضة
وتجمعات المياه وبطون الأودية، مع ضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن
تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير
مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
تقلبات
جوية مع حالة مطرية متوقعةوشدد الدفاع المدني على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل
الاجتماعي، وذلك لاستمرار التقلبات الجوية وفرص هطول الأمطار الرعدية مع رياح نشطة
تؤثر في مدى الرؤية.
حالة
من عدم الإستقرار على أجواء المملكةفي
الوقت نفسه حذر خبراء الأرصاد من حالة متوقعة من عدم الاستقرار التي تؤثر تدريجيًا
على مناطق مختلفة من المملكة.
وحسب "طقس العرب"، فإنه من المُتوقع أن تبدأ حالة من عدم الإستقرار الجوي بالتأثير تدريجيًا على أجواء المملك، تتسع جغرافياً لتؤثر على مناطق أوسع اعتباراً من ساعات مابعد منتصف ليل الجُمعة وفجر وصباح اليوم السبت.
حالة
من عدم الاستقرار على هذه المناطقومن
المتوقع أن تتكاثر السحب تدريجياً على أجزاء من الجوف ومنطقة الحدود الشمالية،
وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من الأمطار، لايُستبعد أن تكون غزيرة أحياناً
ومُترافقة بالرياح الهابطة.
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فيما تمتد الأمطار لاحقاً في ساعات ما بعد منتصف لتشمل أجزاء من تبوك وسواحلها إضافة لأجزاء من منطقة المدينة المنورة بما فيها الأجزاء الساحلية ومدينة ينبع مع ساعات الصباح.