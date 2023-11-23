بهذه المناطق.. "الحصيني" يُحذر من تقلبات جوية خلال الـ 36 ساعة القادمة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من تقلبات جوية، وحالة مطرية، وطقس غير مستقر في نهاية الأسبوع على معظم مناطق المملكة. اضافة اعلان





حالة مطرية من اليوم وحتى الجمعة



خريطة الأمطار المتوقعة على هذه المناطق



استمرار تساقط الأمطار وجريان السيول



أمطار رعدية ورياح نشطة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع خلال الـ٣٦ ساعة القادمة من اليوم الخميس إلى يوم غد الجمعة استمرار الحالة الممطرة عل معظم الأنحاء.وأضاف أن الحالة عبارة عن أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، مع فرصة جريان سيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والصمان وشمال الشرقية ومكة والباحة وعسير وجازان وتبوك والجوف من المملكة.وبين أنه لا يستبعد أن تمتد إلى أجزاء متفرقة ومحدودة من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والمدينة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك وأجزاء من منطقة الرياض، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.