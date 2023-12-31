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"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارًا باللون الأحمر على مكة والمنطقة الشرقية

المركز الوطني للأرصاد
الوطني للأرصاد
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة يضم كل من "أضم والطائف وميسان".

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على مكة المكرمة:اضافة اعلان



وأوضح أن بداية الإنذار في تمام الساعة الثامنة مساء أمس السبت ويستمر حتى التاسعة من صباح اليوم التالي.

وأضاف أنه من المتوقع تكون ضباب كثيف يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

كما حذر "الوطني للأرصاد" من تساقط أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية، وأصدر إنذارا باللون الأحمر أيضا على المنطقة.

في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، أمس السبت تحذيرًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:

1 - منطقة تبوك وتشمل"المعظم وتيماء".
2 - منطقة المدينة المنورة وتشمل "وادي الفرع والحناكية والعهد".
3 - منطقة الرياض، وتشمل "الحريق والرين والقويعية وحوطة بني تميم".
4 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات والكامل والطائف وأضم وميسان القنفذة والخرمة والمويه ورنيه وتربة".
6 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى العاشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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