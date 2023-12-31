الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

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لحماية الماشية .. نصائح مهمة للمزارعين عند هطول الأمطار

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الإرشاد الزراعي
أ أ
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وجه الإرشاد الزراعي نصائح مهمة للمزارعين خلال فترة هطول الأمطار والتي تشهدها معظم المناطق في المملكة حاليا.

متابعة النشرات الجوية ووسائل الإعلام المختلفة:اضافة اعلان


وقال إنه ينصح بمتابعة الأخبار ووسائل الإعلام المختلفة والنشرات الجوية عند ورود تنبيهات أو تحذيرات عن احتمالية هطول أمطار غزيرة أو سيول.

كما شدد على  أهمية الاستعداد الجيد وعمل التجهيزات اللازمة للمخاطر الناتجة عنها. 

نصائح لزيادة خصوبة النوق:


وبالنسبة لمربي الإبل، نصح الإرشاد الزراعي بتجفيف حليب النوق المعدة للتلقيح قبل موسم التناسل بوقت مناسب.

وأوضح الإرشاد الزراعي  في توضيح مهم على حسابه في منصة "إكس" أن الهدف من ذلك هو رفع خصوبة "النوق".

في وقت سابق، نصح الإرشاد الزراعي بتنظيف حظائر الإبل بشكل مستمر وذلك منعا لوجود أمراض بينها.

التنظيف يمنع وجود الأمراض بين الإبل:


وأضاف في مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس":  للحد من انتشار الأمراض بين الإبل  احرص على الاهتمام بنظافة الحظائر باستمرار.

تربية الأغنام:


في وقت سابق، قال الإرشاد الزراعي إنه يوصى في تربية الأغنام بوضع المصدات الهوائية بارتفاع الأغنام وذلك حفاظا عليها.

التيارات الهوائية:



وأضاف: "لا تجعلها أقل من ارتفاع الأغنام مما تؤثر التيارات الهوائية الباردة على ارتفاع الأغنام أثناء فصل الشتاء".

الإرشاد الزراعية:


من جهته، قال الإرشاد الزراعي إنه يجب على المربي معرفة طريقة تصريف وتسويق إنتاجه من الصوف واللحوم قبل البدء في تربية الأغنام.

متطلبات السوق:


وأوضح أنه يكون أن يكون لدى المربي معرفة بمتطلبات السوق ولديه اطلاع واسع لمعرفة كل ما يحتاج إليه.

وأضاف أن معرفة المربي جيدا بالأغنام يساعده على تسويق "الصوف" والألبان وكافة المنتجات.

الاهتمام بالتغذية:


في وقت سابق، قال المهندس وافي سلامة الشمري، إن هناك عدة خطوات يجب التأكد منها لضمان جودة منتجات الأغنام.

وأوضح "الشمري" أنه يجب الاهتمام بالتغذية والمياه والتأكد من مصادر الطعام مثل البرسيم بحيث لا يوجد عليه رش أو مبيدات.

وأضاف: "أيضا يجب التأكد من نظافة الأعلاف ويجب التركيز على الشعير، والاهتمام بشكل عام ينعكس على الحليب والجودة وأيضا الصحة".

ممارسات خاطئة 


في وقت سابق، نصح الإرشاد الزراعي، المربين، بالطريقة الصحيحة لتخزين الأعلاف وذلك حتى لا تتسبب الطريقة الخاطئة في الكثير من المشاكل.

وأوضح أنه من الممارسات الخاطئة تخزين الأعلاف بالقرب من حظائر التربية، حيث قد يتسبب ذلك في تلوث الأعلاف بالأمراض والبكتريا.

وأضاف أن العدوى قد تنتقل من الأغنام والماعز إلى الإنسان وبالتالي قد تصبح مصدرا للإصابة للحيوانات الأخرى.

مياه الصرف 


في وقت سابق، أوصى حساب الإرشاد الزراعي التابع لوزارة البيئة بعدم السماح للأغنام بشرب مياه الصرف الصحي حتى لا تصاب بالتسمم.

نقل الأغنام:


كما حذرت إدارة الإرشاد الزراعي أيضا من نقل الأغنام والماعز لمنافذ البيع العشوائية في الأسواق.

 وأوضحت أن ذلك يمثل مصدر خطر كبير على الحيوانات لأنه يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والآفات.

وأضافت أن الأرضيات والحظائر العشوائية الملوثة بالرواسب والفضلات موطنا للحشرات والقوارض التي تنقل الأمراض.


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