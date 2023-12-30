إحصائية حديثة : 3.74 مليون عامل منزلي في المملكة

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كشف تقرير حكومي أن عدد العمالة في المملكة بلغ نحو 3.74 مليون عامل منزلي بنهاية الربع الثالث للعام الجاري.





3.74 مليون عامل منزلي في المملكة

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وشهدت سوق العمالة المنزلية في المملكة دخول 47662 عاملا خلال الربع الثالث من 2023.





كما بلغ عدد العمالة المنزلية المختصة في مجال الخدمة والتنظيف في المملكة "ذكورا وإناثا" 1.84 مليون عامل منزلي بنهاية الربع الثالث للعام الجاري 2023، مشكلة 49.4 في المائة من إجمالي العمالة المنزلية.



عدد السائقين في المنازل



وأوضح التقرير أن عدد السائقين في المنازل نحو 1.8 مليون سائق، فيما بلغ عدد الحراس الذين يعملون في حراسة المنازل والعمائر والاستراحات نحو 22273 حارسا، بحسب "الاقتصادية".





ويقدر عدد المدرسين الخصوصيين والمربيات في المنازل بـ4535 مدرسا ومربيا، فيما بلغ عدد مزارعي المنازل 2449 مزارعا بنهاية الربع الثالث للعام الجاري.



يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية " للعمالة المنزلية الجديدة القادمة أول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند.



وأشارت الوزارة إلى أنه بدءا من 1 فبراير 2024 ستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول عامين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام.



ويكون التأمين بعد مضي عامين اختيارا لصاحب العمل. علما أن الخدمة متاحة حاليا لعملاء "مساند" حيث سبق وأطلقتها الوزارة اختيارا لعملائها منذ مطلع عام 2023.



وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من 175 ألف عميل وقد لاقت الخدمة تفاعلا وأصداء إيجابية من العملاء وأطراف العلاقة التعاقدية.