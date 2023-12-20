عاجل.. الجوازات تكشف إمكانية اختيار صورة المولود في جواز السفر

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تفاعلت الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إمكانية اختيار صورة المولود في جواز السفر.





تغيير صورة المولودة في جواز السفر: اضافة اعلان



تجديد جواز السفر:



مقيم خارج المملكة:



آلية تجديد جواز السفر



وعليكم السلام، يرجى التقيد باشتراطات الصورة الموضحة لك بمنصة أبشر لتتم العملية لك بنجاح. سعدنا بخدمتك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) December 19, 2023

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وقال المستفيد: "إذا أبي أطلع جواز سفر لمولودة عمرها شهرين تكون الصورة المرفقة وهي صاحية أو نايمة؟".وردا على ذلك، أضافت الجوازات: "يرجى التقيد باشتراطات الصورة الموضحة لك بمنصة أبشر لتتم العملية لك بنجاح".في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن عدم وصول جواز السفر القديم له بعد تجديده.وقال المستفيد: "جددت جواز السفر ووصلني اليوم ولكن الجواز القديم ما حصلته كيف الإجراء الله يعافيكم سفري قريب".وردا على ذلك، قالت الجوازات: "يمكنك عمل بلاغ فقدان عبر خدمة تواصل، من ثم يرجى حجز موعد على خدمة تجديد جواز السفر، ومراجعة قسم الفقدان".في وقت سابق، تفاعلت الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن وجود مشكلة في تجديدإقامة مقيم خارج المملكة.وقال المستفيد : " إذا كان المقيم خارج المملكة ويوجد مشكلة في تجديد الإقامة.. هل أستطيع تجديدها عند الرفع عن طريق تواصل و مراجعة الجوازات ومن ثم تمديد تأشيرة الخروج والعودة ولا لا يتم التجديد إذا كان خارج المملكة؟".وردا على ذلك، قالت الجوازات: "في حال مازال المستفيد على سجل صاحب العمل بإمكانك تجديد هوية مقيم ثم إتمام تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل".في وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات على أنه لا يلزم تغيير جواز السفر الحالي، ويشترط ألا تقل صلاحيته مدة عن 3 أشهر للسفر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول.جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "هل يمكن السفر باستخدام الجواز القديم؟ أم يجب إصدار الجواز الالكتروني حتى لو لم تنته مدة الجواز الأخير؟"- الدخول لمنصة أبشر- تسديد الرسوم من المدفوعات الحكومية- اختيار خدمات من خدماتي- الجوازات- تجديد الجواز الإلكتروني- طلب تجديد الجواز تحديد مدة الجواز- الموافقة على الشروط والأحكام- اختيار عنوان تسليم الجواز- الإقرار بصحة المعلومات المسجلة- سداد رسوم إيصال الجواز.