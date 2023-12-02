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عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن غرامة تأخير إصدار هوية المقيم

-الجوازات ..
الجوازات
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تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن غرامة تأخير إصدار هوية المقيم.

هوية مقيم:


وأوضحت أنه يتم إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم.اضافة اعلان

وأضافت: يشترط وجود فحص طبي لتتمكن من إتمام الإجراء، علمًا أنه تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يوم من تاريخ الدخول ٥٠٠ ريال.

إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

في وقت سابق، أتاحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر الكترونيًا توفيراً للوقت والمجهود على المقيمين بالمملكة.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين


ويمكن اتباع خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين عبر منصة أبشر، كما هو موضح أدناه لتمديد التأشيرة إلكترونيا:

- الدخول على منصة أبشر من "هنــا"، وتسجيل الدخول كمستخدم.

- ثم اختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة

- أخيرا اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

- يلي ذلك إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بتأشيرة الزيارة.

  أيضا يمكن تمديد تأشيرة الزيارة أكثر من مرة، على ألا يتعدى مجموع مدد التمديد 6 أشهر أي ما يعادل 180 يوما، ويستثنى من ذلك أصحاب الجنسية السورية.

تكون فترة التمديد هي نفسها مدة التأشيرة الأساسية.

الشخص الذي يمكنه تقديم طلب تمديد التأشيرة هو صاحب الزيارة فقط.

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