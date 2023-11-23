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هل يتم دفع رسوم التجديد ٦٠٠ ريال لمدة ١٠ سنوات ؟.. توضيح مهم من "الجوازات"

الجوازات
الجوازات
أ أ
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تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن قيمة الرسوم التي يتم دفعها لتجديد جواز السفر وهل هي 600 ريال لمدة 10 سنوات.

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وقال المستفيد في سؤاله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": هل يتم دفع الرسوم ٦٠٠ لمدة ١٠ سنوات أو بدون دفع رسوم؟

وردا على ذلك، أضافت الجوازات: "الرسوم 300 ريال لخمس سنوات، 600 ريال لعشر سنوات، علمًا بأن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا".

صلاحية الجواز عند السفر


في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا مهمًا بشأن صلاحية الجواز عند السفر للخارج.

وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة "إكس"، أن التعليمات تشترط أن تكون صلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، و6 أشهر لباقي الدول المسموح السفر إليها.

في الوقت نفسه، أتاحت المديرية، خدمة تسلّم وتفعيل جوازات سفر المواطنين عبر زيارة أحد فروعها بعد تجديده إلكترونيًا.

وأكدت أنه يُشترط إحضار الجواز القديم لفحصه، مع إمكانية الفحص والتفعيل من خلال المنافذ الدولية عند السفر.

خطوات تجديد جوازات السفر

 
وبينت أنه بإمكان الراغبين في تجديد جوازات سفرهم تسجيل الدخول لمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وتحديد خيار تسلّم الجواز عبر الناقل البريدي، أو الاختيار من قائمة فروع الجوازات المتوافرة في المنصة ومراجعتها حضوريًا ودون موعد مسبق.

طريقة تسلم الجواز


وأشارت "الجوازات" إلى أن تسلّم جوازات السفر في حال الإصدار الجديد سيكون من خلال الناقل البريدي فقط دون اشتراط التفعيل، مشددة على أهمية المحافظة عليها وعدم رهنها أو إتلافها أو فقدها.



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