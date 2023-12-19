عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن التأخير في تجديد إقامة السائق

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تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤل أحد المستفيدين بشأن التأخير في تجديد إقامة السائق وهل سيتم توقيع غرامة أكثر من ألف ريال أم لا.
التأخير في تجديد الإقامة:
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وقال المستفيد: "تأخرت 6 أيام في تجديد إقامة السائق وطلع لي التجديد 1600 سنة / ألف ريال غرامة !! ولو ماسددت حاليا بتزيد الغرامة غير ألف !؟
وردت إدارة الجوازات: "تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم ٥٠٠ ريال للمرة الأولى و ١٠٠٠ ريال في حالة التكرار".
في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن عدم وصول جواز السفر القديم له بعد تجديده.
تجديد جواز السفر:
وقال المستفيد: "جددت جواز السفر ووصلني اليوم ولكن الجواز القديم ما حصلته كيف الإجراء الله يعافيكم سفري قريب".
وردا على ذلك، قالت الجوازات: "يمكنك عمل بلاغ فقدان عبر خدمة تواصل، من ثم يرجى حجز موعد على خدمة تجديد جواز السفر، ومراجعة قسم الفقدان".
مقيم خارج المملكة:
في وقت سابق، تفاعلت الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن وجود مشكلة في تجديدإقامة مقيم خارج المملكة.
وقال المستفيد : " إذا كان المقيم خارج المملكة ويوجد مشكلة في تجديد الإقامة.. هل أستطيع تجديدها عند الرفع عن طريق تواصل و مراجعة الجوازات ومن ثم تمديد تأشيرة الخروج والعودة ولا لا يتم التجديد إذا كان خارج المملكة؟".
وردا على ذلك، قالت الجوازات: "في حال مازال المستفيد على سجل صاحب العمل بإمكانك تجديد هوية مقيم ثم إتمام تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل".
في وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات على أنه لا يلزم تغيير جواز السفر الحالي، ويشترط ألا تقل صلاحيته مدة عن 3 أشهر للسفر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول.
جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "هل يمكن السفر باستخدام الجواز القديم؟ أم يجب إصدار الجواز الالكتروني حتى لو لم تنته مدة الجواز الأخير؟"
آلية تجديد جواز السفر
- الدخول لمنصة أبشر
- تسديد الرسوم من المدفوعات الحكومية
- اختيار خدمات من خدماتي
- الجوازات
- تجديد الجواز الإلكتروني
- طلب تجديد الجواز تحديد مدة الجواز
- الموافقة على الشروط والأحكام
- اختيار عنوان تسليم الجواز
- الإقرار بصحة المعلومات المسجلة
- سداد رسوم إيصال الجواز.
إصدار الجواز
وأوضحت الجوازات، أنه بعد تنفيذ العملية يتعين على المستفيد مراجعة أقرب فرع للجوازات بدون موعد مسبق وذلك لفحص الجواز السابق.
السفر بالهوية الوطنية:
في وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات على إمكانية السفر بالهوية الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، شرط أن تكون صلاحية الهوية أكثر من ثلاثة أشهر دون النظر إلى صلاحية جواز السفر.
جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: هل أستطيع دخول الكويت ببطاقة الأحوال، لأن جوز سفري منتهى؟
سداد الرسوم:
كشفت الجوازات عن طريقة سداد رسوم جواز السفر بشكل إلكتروني عبر منصة "أبشر" من خلال خدمة المدفوعات الحكومية.
وأضافت: "تتيح الخدمة للمواطن إمكانية سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز من خلال منصة أبشر إضافة إلى قنوات السداد البنكية الأخرى".
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