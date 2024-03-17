الشؤون الإسلامية" تقيم مأدبة إفطار في المركز الإسلامي بنيبال

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أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في الهند، مأدبة لإفطار الصائمين بالمركز الإسلامي للدعوة والإرشاد بالعاصمة النيبالية كاتماندو.

جاء ذلك بحضور الملحق الديني في الهند بدر بن ناصر العنزي، وأمناء ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية بالنيبال، وقرابة 120 صائماً وصائمة.



برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين:



يأتي ذلك ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جمهورية نيبال.وأشاد الحضور بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم، وما تقدمه من برامج متنوعة لمسلمي النيبال، مؤكدين أن برنامج التفطير له أثرٌ طيب في نفوسهم، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذ هذا البرنامج، سائلين المولى عز وجل أن يعظم الأجر والثواب لقيادة المملكة الرشيدة.