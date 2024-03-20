عاجل.. "التأمينات": توضح.. تقدمتُ باستقالتي والشركة تماطل في إخراجي من التأمينات

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أصدرت المؤسسة
العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، توضيحًا بشأن تعديل تاريخ استبعاد المشترك من التأمينات.
توضيح مهم بشأن تعديل
تاريخ استبعاد المشتركوأوضح حساب العناية بالعملاء على منصة إكس، أنه "في حال
انتهاء علاقة العمل يتم استبعاد المشترك من قبل المنشأة فور ترك العمل أو بحد أقصى
نهاية شهر ترك العمل".
وأضاف أنه "في حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكنك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابك في "تأميناتي أفراد".
جاء ذلك ردًا على مستفيد يقول: "أنا في شركه تماطل في إخراج اسمي من التأمينات مع ردهم لي بالموافقة على الاستقالة.. ممكن تفيدوني؟".
شروط وخطوات تعديل أسباب استبعاد الموظفوكشفت التأمينات عن شروط وخطوات تعديل أسباب استبعاد الموظف من
التأمينات، حيث حددت للمؤسسات فترة معينة لإتمام إجراءات استبعاد المشترك في حالة
إنهاء التعاقد، وذلك من خلال الخطوات الآتية:
1 - الدخول إلى موقع التأمينات.
2 - تسجيل الدخول في الحساب الشخصي في تأميناتي أفراد من هنا .
3 - اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.
4 - تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في تأميناتي أفراد.
5 - اختيار المنشأة المطلوبة والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك.
6 - اختيار نوع الطلب تعديل تاريخ الاستبعاد ".
7 - إدخال تاريخ الاستبعاد الصحيح والموافقة على الإقرار.
8 - الضغط على أيقونة إرسال وإدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر.
خطوات تعديل تاريخ استبعاد من التأميناتكما أوضحت التأمينات خطوات تعديل تاريخ استبعاد المشترك
في التأمينات أون لاين من خلال الآتي:
1- الدخول على حسابك في موقع التأمينات أون لاين من هنا أو من خلال تطبيق تأميناتي.
2- الضغط على رابط التسلسل الزمني للاشتراكات.
3- الضغط على رابط المدة المعنية.
4- الضغط على تعديل مدة الاشتراك.
5- من القائمة المنسدلة، اختر تعديل تاريخ الاستبعاد.
6- ادخل تاريخ الاستبعاد الجديد.
7- الموافقة على الإقرار.
8- ادخل رمز التحقق المرسل على جوالك المسجل في أبشر ثم قم بالضغط على إرسال.