عاجل.. "التأمينات": توضح.. تقدمتُ باستقالتي والشركة تماطل في إخراجي من التأمينات

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، توضيحًا بشأن تعديل تاريخ استبعاد المشترك من التأمينات.





توضيح مهم بشأن تعديل تاريخ استبعاد المشترك



وأوضح حساب العناية بالعملاء على منصة إكس، أنه "في حال انتهاء علاقة العمل يتم استبعاد المشترك من قبل المنشأة فور ترك العمل أو بحد أقصى نهاية شهر ترك العمل".وأضاف أنه "في حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكنك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابك في "تأميناتي أفراد".

جاء ذلك ردًا على مستفيد يقول: "أنا في شركه تماطل في إخراج اسمي من التأمينات مع ردهم لي بالموافقة على الاستقالة.. ممكن تفيدوني؟".







شروط وخطوات تعديل أسباب استبعاد الموظف



خطوات تعديل تاريخ استبعاد من التأمينات

