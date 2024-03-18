التأمينات: مدد الاشتراك المضمومة لا تحتسب كخدمة مكملة لغرض التقاعد

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين، بشأن مدى إمكانية اتساب مدد الاشتراك المضمومة كخدمة مكملة لغرض التقاعد.



مدد الاشتراك المضمونة والتقاعد



استبعاد المشترك من التأمينات بدون سبب



التحقق من الاشتراك والحالة الوظيفية



وأجابت التأمينات، عبر حسابها العناية بالعملاء في منصة إكس، بقولها: "حياك الله، إن مدد الاشتراك المضمومة لا تحتسب كخدمة مكملة لغرض التقاعد، بل يتم احتسابها في تخصيص المعاش بعد اكتمال الخدمة النظامية الفعلية الخاضعة لأنظمة التقاعد المدني أو العسكري".وأضافت التأمنيات، أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر من خلال زيارة الرابط التالي " اضغط هنا ".كذلك تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن الإجراء المطلوب، حال استبعاد الموظف بدون سبب، أو لأسباب غير صحيحة.جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الإجراء حال استبعاده من التأمينات من صاحب العمل لسبب غير صحيح.وأجابت التأمينات بقولها: "حياك الله، في حال كان سبب الإستبعاد المسجل في التأمينات الاجتماعية من صاحب العمل غير صحيح يسعدنا خدمتك عبر خدمة الزيارة الافتراضية لمقابلة الموظف وتقديم طلب تعديل سبب الاستبعاد عبر الرابط التالي: " اضغط هنا ".

كذلك تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين، بشأن طريقة وآلية التحقق من الحالة الوظيفية والاشتراك.

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها "العناية بالعملاء"، في منصة إكس، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم أريد التحقق من الحالة الوظيفية تظهر رسالة خطأ، ما السبب؟".

وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله، يمكنك التحقق من حالة الاشتراك باستخدام الرابط التالي "هنا"⁩ كما يمكنك التسجيل والدخول لحسابك الرسمي في التأمينات الاجتماعية عبر الرابط "هنا"، وبإمكانك طباعة شهادة مدد وأجور المشترك".



خطوات التحقق من الاشتراك في التأمينات



- الدخول على موقع التأمينات- التحقق السريع- التحقق من الحالة الوظيفية " هنا الرابط ".- وفي حال لم يسبق لك الاشتراك ستظهر شهادة تفيد بذلك.

كذلك حددت المؤسسة العامة للتأمينات، ثلاثة شروط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات للمنشآت.



شروط الاستفادة من المبادرة



- نشوء المديونية قبل صدور القرار- تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني- سداد كامل الاشتراكات للاستفادة من نسبة الإعفاء

هذا وأطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت.

مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير

يأتي ذلك ضمن جهود المؤسسة لتصحيح واقع المنشآت المخالفة، وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية إضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني الذي من شأنه ضمان الحفاظ على حقوق المشترك وصاحب العمل.

تخفيف الأعباء على المنشآت

وبينت المؤسسة أن هذه المبادرة تستمر لمدة ستة أشهر ابتداءً من 3 مارس 2024م، وتستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب عليها غرامات، سواءً بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100% شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.

الاستفادة من المبادرة

ودعت التأمينات الاجتماعية جميع أصحاب العمل ممن ترتبت عليهم غرامات، بسبب تأخير سداد الاشتراكات أو الغرامات المترتبة على ارتكاب المخالفات إلى الاستفادة من هذه المبادرة والحصول على إعفاء كامل من هذه الغرامات من خلال التقدم عبر حساب المنشأة في منصة "تأميناتي أعمال" عبر خطوات يسيرة، وفي بيئة رقمية متكاملة.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي إطار حرصها الدائم على تعزيز رضا العملاء سبق أن أطلقت مبادرة المخالفات الصفرية التي قدمت تسهيلات في قواعد فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (25) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث تضمنت التسهيلات التدرج في فرض المخالفات التأمينية وعدم إيقاع الغرامات عند اكتشافها للمرة الأولى وإعطاء المهل النظامية لتعديل المخالفات دون إيقاع أية غرامات.