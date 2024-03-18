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تنبيه عاجل لـ"التأمينات" بشأن الإعفاء من هذه الغرامات

التأمينات
التأمينات
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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات، اليوم الاثنين، تنبيهًا مهمًا بشأن الإعفاء من الغرامات للمنشآت.

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3 شروط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات

وحدَّدت المؤسسة ثلاثة شروط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات للمنشآت، تشمل:
1 - نشوء المديونية قبل صدور القرار.
2 - تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني.
3 - سداد كامل الاشتراكات؛ للاستفادة من نسبة الإعفاء.
ودعت "التأمينات"، جميع أصحاب العمل ممَّن ترتَّبت عليهم غرامات؛ بسبب تأخير سداد الاشتراكات أو الغرامات المترتِّبة على ارتكاب المخالفات، إلى الاستفادة من هذه المبادرة، والحصول على إعفاء كامل من هذه الغرامات، من خلال التقدُّم عبر حساب المنشأة في منصَّة "تأميناتي أعمال"، عبر خطوات يسيرة، وفي بيئة رقمية متكاملة.


مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير

ومؤخرًا، أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير، وغرامات المخالفات الموجَّهة لأصحاب العمل والمنشآت.
وبيَّنت المؤسسة أنَّ هذه المبادرة تستمر لمدة ستة أشهر، بدأت من 3 مارس 2024م، وتستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتَّب عليها غرامات، سواءً بسبب التأخير في سداد الاشتراكات، أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100%، شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقَّة.


خطوات التقديم على المبادرة

1- الدخول على حساب المنشأة في "تأميناتي أعمال".
2 - اختيار الخدمات المالية.
3 - اختيار مبادرة المؤسسة للإعفاء من الغرامات.

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