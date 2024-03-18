شروط وخطوات إضافة مدة اشتراك بأثر رجعي في التأمينات

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن مدة اشتراك بأثر رجعي.
شروط وخطوات إضافة مدة اشتراك بأثر رجعي
وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه يمكن لصاحب العمل الاطلاع على الشروط والمستندات اللازمة وخطوات تقديم طلب إضافة مدة اشتراك بأثر رجعي للمشترك من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) واتباع إرشادات الخدمة.
إضافة مدد بأثر رجعيوأكدت أنها تتيح إمكانية إضافة مدد بأثر رجعي
للمستفيدين، حيث حددت شروط وخطوات إضافة مدد بأثر رجعي للمستفيد عبر موقع
التأمينات الاجتماعية، حيث يمكن للمستفيد تسجيل المدد بأثر رجعي بمدة 24 شهرًا من
تاريخ تقديم الطلب، مؤكدة أن هذه الخدمة تتيح
للمشترك طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيلها من قبل صاحب العمل، من خلال الخطوات
الآتية:
1 - تسجيل الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية من هنا.
2 - تعبئة البيانات الشخصية.
3 - إرفاق المتطلبات بإحدى الصيغ التالية "pdf, png, jpg, jpeg".
4 - التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.
5 - ستصل للمستفيد رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من هنا.
الأوراق المطلوبة لتسجيل مدد بأثر رجعيوبينت أن الأوراق المطلوبة لتسجيل مدد بأثر رجعي في
التأمينات الاجتماعية تشمل ما يلي:
1 - تعبئة نموذج عمليات المشترك، (اضغط هنا).
2 - إرفاق مستند نهاية علاقة العمل (في حال ترك العمل).
3 - إرفاق أي مستندات تؤيد صحة علاقة العمل.
4 - غرامة التسجيل بأثر رجعي.
غرامة تأخير التسجيل بأثر رجعيوحددت التأمينات الاجتماعية غرامة التسجيل بأثر رجعي، حيث أوضحت أنه يتحمل صاحب العمل غرامات تأخير بحد أقصى "100%" من قيمة
الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة التي تعادل "18%" من الأجر المحدد عن
كل شهر من أشهر المدة المطلوب تسجيلها مع مراعاة الآتي :
أ- في حالة ثبوت قيام صاحب العمل بحسم حصة اشتراك العامل واحتفظ بها لنفسه ولم يقم بتوريدها إلى المؤسسة يتم فرض غرامة التأخير "2%" عن كل شهر بدون حد أقصى.
ب- المنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويتم إخضاعها وعمالها للنظام لأول مرة وكان يجب خضوعها للنظام بأثر رجعي، فإنه يجوز إعفاؤها من كل أو بعض الغرامات.
شروط تسجيل مدة
سابقة بأثر رجعيوحددت التأمينات شروط تسجيل مدة سابقة بأثر رجعي، حيث
سبق للمؤسسة أن منحت مهلة سنة اعتباراً من 1/1/1428هـ، وذلك لطلب تسجيل أي مدة عمل
بأثر رجعي سابقة على انتهاء هذه المهلة، وبعد انتهاء هذه المهلة لا يجوز تسجيل أي
مدد عمل بأثر رجعي إلا وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
أ - توفر شروط الخضوع للنظام إلزاميًا بالنسبة للعامل وصاحب العمل خلال المدة المطلوب تسجيلها على ضوء المستندات التي تقتنع بها المؤسسة.
ب - لا يسجل من المدد المطلوب تسجيلها ما يزيد عن السنتين السابقتين على تاريخ التقدم بطلب التسجيل وذلك كحد أقصى.