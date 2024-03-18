توضيح مهم لـ"التأمينات" بشأن حالات توقف صرف ساند

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هناك حالات تؤدي إلى توقف صرف تعويض "ساند".





توضيحات مهمة بشأن حالات توقف صرف ساند



10 أسباب توقف صرف تعويض "ساند"



خطوات التحقق من الأهلية لـ"ساند"



ما البيانات المطلوبة في طلب تعويض ساند؟



يلزم أن تتوافر في المشترك بـ"ساند" الشروط التالية:

