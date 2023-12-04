الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل... الإطاحة بمسافر في مطار الملك عبد العزيز الدولي.. ارتكب هذه المخالفة

الجوازات
الجوازات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ألقت جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي القبض على مسافر لمحاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.

جنسية المسافر:

اضافة اعلان

وأوضحت في بيان أن المسافر من الجنسية الباكستانية وكان قادما إلى المملكة بغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة.

وأضافت أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

إصدار جواز السفر:



في وقت سابق، تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن مدة إصدار جواز السفر الجديد.

وقال المستفيد: "خلال كم يوم يصدر جواز السفر جديد دفعت الرسوم والوضع لازال تحت قيد الإجراء".

وردا على ذلك، أضافت الجوازات: "تم إيصال جواز السفر خلال 7 أيام عمل من تاريخ إتمام الإجراء".

غرامة تأخير :



في وقت سابق، تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن غرامة تأخير إصدار هوية المقيم.

هوية مقيم:

وأوضحت أنه يتم إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم.

وأضافت: يشترط وجود فحص طبي لتتمكن من إتمام الإجراء، علمًا أنه تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يوم من تاريخ الدخول ٥٠٠ ريال.

إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية
في وقت سابق، أتاحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر الكترونيًا توفيراً للوقت والمجهود على المقيمين بالمملكة.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

ويمكن اتباع خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين عبر منصة أبشر، كما هو موضح أدناه لتمديد التأشيرة إلكترونيا:

- الدخول على منصة أبشر، وتسجيل الدخول كمستخدم.

- ثم اختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة

- أخيرا اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

- يلي ذلك إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بتأشيرة الزيارة.

  أيضا يمكن تمديد تأشيرة الزيارة أكثر من مرة، على ألا يتعدى مجموع مدد التمديد 6 أشهر أي ما يعادل 180 يوما، ويستثنى من ذلك أصحاب الجنسية السورية.

تكون فترة التمديد هي نفسها مدة التأشيرة الأساسية.

الشخص الذي يمكنه تقديم طلب تمديد التأشيرة هو صاحب الزيارة فقط.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا 


اقرأ أيضا

دوريات امنية - عسير - البيئة
6:53 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

في جدة وجازان .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

مهرجان التمور
6:43 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

غداً .. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي للتمور في نسخته الرابعة بالرياض

برنامج ريف - ريف
6:26 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

هل يلزم إثبات ملكية الأرض للتسجيل والحصول على دعم ريف؟

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
6:14 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من 13 قرص مخدر بالرياض

اقرأ أيضا

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في هدى المطيري وتكشف جريمتها البشعة

افتتاح حركة المرور على جزء من طريق مشروع ازدواج طريق الخرمة رنية بيشة بطول 188 كم

فتح الباب لحجاج أوروبا وأستراليا وأمريكا .. وهذا رابط التسجيل

أخبار السعودية.. تحليل المخدرات في فحص ما قبل الزواج وتحذير من"أبشر"

شاهد.. الأمطار تشكل لوحة بديعة في قاع الحوي بين تبوك والجوف

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-11-06 at 9.57.50 PM 10:59 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

مطارات الدمام تحتفي بـ 700 ألف ساعة عمل آمنة في المدرج الغربي لمطار الملك فهد الدولي

الحرب على المخدرات 7:42 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

في جازان والرياض والداير ..ضبط مخالفين وكميات كبيرة من السموم

تعليم نجران 12:09 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. إبعاد عضو هيئة تدريس بجامعة نجران لمدة 5 سنوات

المركز الوطني للأرصاد 9:41 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على "تبوك"

اقرأ أيضا

تنزيل
4:40 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

تنبيه مهم لـ "الحج والعمرة" بشأن استخراج التصريح قبل القدوم

BLD_P04_09092021_ED1-5
4:20 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

افتتاح 188 كم بشكل متصل من ازدواج طريق "الخرمة - رنية – بيشة"

أمطار غزيرة
4:13 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

حتى هذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار رعدية

مجلس الشورى2
3:30 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

"الشورى" يناقش إدراج تحليل المخدرات في فحص ما قبل الزواج

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الجوازات
7:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل... الإطاحة بمسافر في مطار الملك عبد العزيز الدولي.. ارتكب هذه المخالفة

دوريات امنية - عسير - البيئة
6:53 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

في جدة وجازان .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

جدارات
10:06 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة وشروط التسجيل في منصة جدارات للحصول على وظيفة 1445

الداخلية
6:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في هدى المطيري وتكشف جريمتها البشعة

وزارة الحج والعمرة
5:37 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

فتح الباب لحجاج أوروبا وأستراليا وأمريكا .. وهذا رابط التسجيل

مسار التميز4
5:05 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة ورابط وشروط التقديم في مسار التميز للابتعاث 1445