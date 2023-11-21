عاجل.. الإطاحة بـ 3 لصوص قاموا بعمليات سطو على محلات تجارية بالرياض

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تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من القبض على ثلاثة أشخاص لسطوهم على محال تجارية.



وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. اضافة اعلان





الإطاحة بلصوص في مكة:

تهريب القات المخدر: