بدءا من ديسمبر المقبل.. 3 رحلات أسبوعية تربط المملكة بالعاصمة البلجيكية

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بداية من ديسمبر المقبل، سيتم إطلاق رحلات مباشرة بين جدة، والعاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب ما أعلنه طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط. اضافة اعلان



رحلات جوية من جدة لبروكسل:



ويأتي هذا في إطار اتفاقية شراكته مع برنامج الربط الجوي، وضمن جهود توسيع شبكته الدولية المتنامية في أوروبا، بالإضافة إلى خطة التوسع التي أطلقها مطلع العام الماضي تحت عنوان "نربط العالم بالمملكة".



وتتماشى الشراكة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.



ويعزز هذا مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا للسفر والسياحة، ويحقق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.



ويطلق طيران ناس أولى رحلاته المباشرة، من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إلى بروكسل، في الثاني من ديسمبر، وستسيّر الشركة بدءًا من هذا التاريخ ثلاث رحلات أسبوعية إلى العاصمة البلجيكية.



من جانبه صرح بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس أنه مع إضافة هذه الوجهة الجديدة من جدة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، يواصل طيران ناس تعزيز مكانته بصفته الطيران الاقتصادي الرائد على مستوى العالم.



كما سيقوم بتوسيع شبكة وجهاته الدولية المتنامية التي يقدمها لضيوفه، وذلك في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع برنامج الربط الجوي.





يذكر أن طيران ناس تشغل منذ إطلاقها في عام 2007 حتى الآن أكثر من 1500 رحلة جوية أسبوعية إلى أكثر من 70 وجهة محلية ودولية.