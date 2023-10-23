الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بدءا من ديسمبر المقبل.. 3 رحلات أسبوعية تربط المملكة بالعاصمة البلجيكية

طيران ناس
طيران ناس
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


بداية من ديسمبر المقبل، سيتم إطلاق رحلات مباشرة بين جدة، والعاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب ما أعلنه طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط.اضافة اعلان

رحلات جوية من جدة لبروكسل:

ويأتي هذا في إطار اتفاقية شراكته مع برنامج الربط الجوي، وضمن جهود توسيع شبكته الدولية المتنامية في أوروبا، بالإضافة إلى خطة التوسع التي أطلقها مطلع العام الماضي تحت عنوان "نربط العالم بالمملكة".

 وتتماشى الشراكة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

 ويعزز هذا مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا للسفر والسياحة، ويحقق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

ويطلق طيران ناس أولى رحلاته المباشرة، من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إلى بروكسل، في الثاني من ديسمبر، وستسيّر الشركة بدءًا من هذا التاريخ ثلاث رحلات أسبوعية إلى العاصمة البلجيكية.

من جانبه صرح بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس أنه مع إضافة هذه الوجهة الجديدة من جدة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، يواصل طيران ناس تعزيز مكانته بصفته الطيران الاقتصادي الرائد على مستوى العالم.

كما سيقوم بتوسيع شبكة وجهاته الدولية المتنامية التي يقدمها لضيوفه، وذلك في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع برنامج الربط الجوي.


يذكر أن طيران ناس تشغل منذ إطلاقها في عام 2007 حتى الآن أكثر من 1500 رحلة جوية أسبوعية إلى أكثر من 70 وجهة محلية ودولية.

اقرأ أيضا

المركز الوطني للأرصاد
7:21 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

هؤلاء الأشخاص المسموح لهم فقط بالحديث عن الطقس

المركز الوطني للأرصاد
7:15 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

"الوطني للأرصاد": نراقب فرص هطول الأمطار جراء تأثير إعصار تيج

الأغنام
7:02 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

ممارسة خاطئة تؤثر سلبا على فاعلية الأدوية البيطرية للأغنام

ولي العهد
6:51 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من جنرال الجيش ورئيس كوبا

اقرأ أيضا

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول في العيص وطبرجل

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من أمير دولة قطر

البنيان: نطمح أن يحقق التعليم الأهلي 30% من منظومة التعليم

الجوازات تدعو الزائرين للالتزام بضوابط التأشيرة المفردة والمتعددة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:34 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. احتفالات المدارس والجامعات باليوم الوطني وتحذير من التعليم وحريق ضخم بالقطيف

وزارة التعليم السعودية 3:13 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

التعليم تحذر: تكليف المعلمين أو الطلبة بإقامة أنشطة على حسابهم "مخالفة"

أخبار السعودية 1:42 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. الإجازة المطولة الثانية وأعمار المستفيدين في حساب المواطن

وزارة الحج والعمرة 12:09 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

توضيح رسمي بخصوص فتح الباب لموسم الحج لعام 1445

اقرأ أيضا

وزارة الصحة السعودية 2
5:20 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

سهلة وميسرة.. 5 خطوات داعمة للمستثمرين في القطاع الصحي الخاص

مزارع النخيل
5:18 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

لأول مرة في المملكة.. قفزة غير مسبوقة في إنتاج التمور عبر "النخلة" متعددة الرؤوس

أخبار السعودية
4:42 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. حادث مفجع يودي بحياة 3 مؤذنين وتأثير إعصار "تيج" على المملكة

F9H0AQFXcAARYrK
4:40 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

ضربات خاطفة.. مداهمة أوكار المخدرات بعدة مناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

المركز الوطني للأرصاد
7:21 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

هؤلاء الأشخاص المسموح لهم فقط بالحديث عن الطقس

ولي العهد وأمير قطر
5:53 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من أمير دولة قطر

Capture
5:53 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

البنيان: نطمح أن يحقق التعليم الأهلي 30% من منظومة التعليم

حساب المواطن
5:48 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بهذه الخطوات يتم إدخال رقم الميلاد في حساب المواطن

الجوازات
5:44 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الجوازات تدعو الزائرين للالتزام بضوابط التأشيرة المفردة والمتعددة

حساب-المواطن-1
5:32 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

هل يلزم الموظف تقديم عقد إيجار للحصول على دعم حساب المواطن؟