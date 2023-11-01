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عاجل.. بعد حوادث سطو بالرياض.. الإطاحة بلصوص جُدد في سرقة منازل بمكة

الامن العام1
الأمن العام
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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على 3 أشخاص لارتكابهم حوادث سرقة منازل ومبانٍ تحت الإنشاء.

وأوضحت شرطة مكة أنه جرى إيقافهم واتخذا الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

حوادث سطو بالرياض:



وأمس قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الباكستانية و(3) مواطنين، لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في السطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأجهزة إلكترونية، والمتاجرة بها. 
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.


ضبط مواطنين بحائل:



أيضا قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة حائل، لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الباحة :



وفي الباحة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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