هؤلاء الأشخاص المسموح لهم فقط بالحديث عن الطقس

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أوضح متحدث الأرصاد حسين القحطاني، أن هناك ترخيصا نشر يمنح لمن يريد نقل المعلومات الأرصادية التي تصدر عن المركز أو المؤسسات المرخص لها.





المسموح له بنقل أخبار الطقس: اضافة اعلان



وأكد القحطاني في مداخلة مع برنامج "ياهلا" أنه يحق لمن لديه حساب موثق ومصرح من قبل وزارة الإعلام ويرغب في نقل المعلومات الأرصادية، أو إعادة المعلومات الأرصادية بطريقة أو بأخرى للاستفادة منها ومعالجتها، بدون التأثير على هذه المعلومة سواء من المركز الوطني للأرصاد أو جهة مرخصة من قبل المركز يحصل على ترخيص اسمه ترخيص نشر.وتابع في حديثه: " نشر المعلومات بطريقة مختلفة لا تؤثر على صحة المعلومة، يحتاج إلى تصريح".كما نوه القحطاني أيضا أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على الأفراد وإنما يشمل الجمعيات المتعلقة بالطقس والمناخ.وبين أن هناك إطارا تشريعيا لطبيعة العمل أو الخدمات التي تقدمها بالاتفاق مع المركز الوطني للأعمال غير الربحية حتى تستطيع أن تقدم هذه الجمعيات دورا فعالا.