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عاجل.. الإطاحة بـ 8 لصوص قاموا بعمليات سطو على غرف الكهرباء بمكة

الامن العام1
أرشيفة
أ أ

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية لاتركابهم حوادث جنائية تمثلت في فتح غرف الكهرباء والاستيلاء على القواطع والكابلات النحاسية والمتاجرة بها.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

منطقة عسير:

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولته تهريب (21) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة القصيم:


وفي وقت سابق، ضبطت شرطة محافظة أبانات بمنطقة القصيم، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطبا محليا معروضا للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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