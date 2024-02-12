بروق وأمطار غزيرة تغرق شوارع الدمام (فيديو)

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وثقت مقاطع فيديو متداولة بروق شديدة وهطول أمطار غزيرة على الدمام بالمنطقة الشرقية، وسط حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.





أمطار غزيرة وبروق بالدمام



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



📍عاصفة أمطار غزيرة

غرب #الدمام_الان

الأحد ١ شــعــبان ١٤٤٥هـ

11 فبراير 2024م

من | عبدالله العتيبي

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. pic.twitter.com/zTbSnTsaqW — طقس (@tqqs) February 11, 2024

📍السيول في شوارع #الدمام

الأحد ١ شــعــبان ١٤٤٥هـ

11 فبراير 2024م

من | عبدالعزيز الزهراني

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. pic.twitter.com/jg23Y9xMAj — طقس (@tqqs) February 11, 2024

وأظهرت المقاطع، أجواء ماطرة حيث تحولت شوارع الدمام إلى بحيرة من مياه الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.كما يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم والحدود الشمالية، في حين يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.