عاجل.. تستمر إلى مساء اليوم.. أمطار ورياح شديدة وصواعق رعدية على 3 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقة حائل والقصيم ومكة المكرمة تستمر خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.





رياح نشطة وأمطار وصواعق



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



وتفصيلا، توقع المركز، رياح شديدة بسرعة تصل لـ 49 كم / ساعة على كل من منطقتي حائل والقصيم تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة الخامسة من اليوم الجمعة.كما توقع المركز هطول أمطار وصواعق رعدية ورياح نشطة على منطقة مكة تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء الجمعة.وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وأجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط.