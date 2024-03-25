تقلبات جوية.. شاهد قوة الشلالات نتيجة أمطار كحلا جنوب عسير

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، تدفقت اليوم الاثنين، الشلالات
القوية بعد تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول بمنطقة عسير.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تدفقت شلالات كحلا بعسير نتيجة استمرار الحالة المطرية.
أمطار
غزيرة على عسيروهطلت
اليوم، أمطار غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها وضواحيها ومحافظات خميس مشيط
وأحد رفيدة والفرشة، كما شملت مراكز البشائر وعين اللوي، سالت على إثرها الأودية
والشعاب.
🔴 شلالات كحلا جنوب #عسير— طقس (@tqqs) March 25, 2024
الاثنين ١٥ #رمضان ١٤٤٥هـ
25 مــارس 2024م
من | خالد القحطاني
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