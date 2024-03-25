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تقلبات جوية.. شاهد قوة الشلالات نتيجة أمطار كحلا جنوب عسير

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شلالات عسير
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، تدفقت اليوم الاثنين، الشلالات القوية بعد تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول بمنطقة عسير.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تدفقت شلالات كحلا بعسير نتيجة استمرار الحالة المطرية.

أمطار غزيرة على عسير

وهطلت اليوم، أمطار غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها وضواحيها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والفرشة، كما شملت مراكز البشائر وعين اللوي، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، والباحة.


الدفاع المدني يطالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى اليوم الاثنين، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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