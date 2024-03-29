عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية على الرياض و10 مناطق لـ11 مساءً

أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة 19 من رمضان، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.





أمطار غزيرة وصواعق ورياح متربة على هذه المناطق



أمطار وأتربة وصواعق رعدية ورياح قوية حتى الحادية عشرة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأطلق على حسابه في منصة “إكس”، الإنذار الأحمر محذرًا من حالة مطرية مصحوبة نشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة مكة، وتشمل "رابغ".2 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل".3 - منطقة الرياض، وتشمل "السليل ووادي الدواسر"4 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف وعرعر".5 - منطقة المدينة، وتشمل "العلا والعيص والرايس وينبع".6- منطقة تبوك، وتشمل "تبوك وأملج والبدع وحقل وضباء".7 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل".8 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".9 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب".10 - منطقة الباحة، وتشمل "الحجرة والمخواة وقلوة وغامد الزناد والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".11 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وسميراء وغزلانة وموقق".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.