عاجل.. إنذار أحمر من أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة والرياض و4 مناطق لـ9 مساءً

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تحذيرًا من أمطار وصواعق رعدية ورياح مثيرة
للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.
أمطار
وصواعق ورياح على هذه المناطقوأطلق
على حسابه في منصة “إكس”، الإنذار الأحمر محذرًا من حالة مطرية مصحوبة بنشاط في
الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - المنطقة الشرقية، وتشمل "العديد".
2 - منطقة الرياض، وتشمل "الأفلاج والسليل ووادي الدواسر".
3 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
4 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب".
5 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي".
6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة الطائف وأضم وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية".
7 - منطقة عسير، وتشمل "أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والنماص وبلقرن وتنومة".