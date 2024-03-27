عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وسيول ورياح متربة على الرياض و7 مناطق لـ10 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول، مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.





أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق



أمطار وأتربة ورياح قوية حتى العاشرة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج".2 - منطقة الرياض، وتشمل "الأفلاج والسليل ووادي الدواسر".3 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".4 - منطقة المدينة، وتشمل "العلا والعيص والرايس وينبع بدر ووادي الفرع والعهد".5 - منطقة الباحة، وتشمل "العيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الجموم والعاصمة والطائف وأضم وميسان والكامل والخرمة والموية وتربة ورنية".7 - منطقة المدينة وتشمل "العلا وخيبر والحناكية والعهد والعيص وبدر وينبع ووادي الفرع".منطقة جازان وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب"8 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءًفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.