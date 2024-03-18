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عاجل.. إنذار أحمر لـ9 مساءً من أمطار غزيرة ورياح متربة على مكة والمدينة والرياض و8 مناطق

أمطار غزيرة على عسير
أمطار ورياح
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات".
2 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء وبقيق".
3 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف".
4 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي وعفيف".
5 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما والمعظم وتيماء".
6 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".
7 - منطقة المدينة، وتشمل "العهد والعلا وخيبر والحناكية والعيص وبدر وينبع".
8 - منطقة نجران وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
9 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
10 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة المقدسة والجموم والطائف وأضم وميسان والكامل وخليص وجدة ورابغ وبحرة والقنفذة والليث والخرمة والموية وتربة ورنية".
11 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

أمطار وأتربة ورياح قوية حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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