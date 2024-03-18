تقلبات جوية.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة.





الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر



ودعت إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على مناطق الرياض وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة والقصيم والشرقية.





وأشارت الى أن منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والمزاحمية والحريق والخرج وحوطة بني تميم، ومناطق الشرقية والباحة وعسير وجازان.







إنذار أحمر لـ 9 مساءً من أمطار غزيرة



وفي وقت سابق من صباح اليوم، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.





أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على مناطق مختلفة من المملكة، أبرزها مكة والمدينة وتبوك والرياض.