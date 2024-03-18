الإثنين، 08 رمضان 1445 ، 18 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تقلبات جوية.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر

أمطار غزيرة
الدفاع المدني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذراضافة اعلان

ودعت إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على مناطق الرياض وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة والقصيم والشرقية.



 وأشارت الى أن منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والمزاحمية والحريق والخرج وحوطة بني تميم، ومناطق الشرقية والباحة وعسير وجازان.


إنذار أحمر لـ 9 مساءً من أمطار غزيرة

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.


أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على مناطق مختلفة من المملكة، أبرزها مكة والمدينة وتبوك والرياض.

اقرأ أيضا

روعة المناظر والأجواء.. شاهد شلالات طريق شرما غرب تبوك

غش وخداع.. "التجارة" تضبط معلنة "سناب شات" تورطت في بيع سبائك مغشوشة

عاجل.. إنذار أحمر لـ9 مساءً من أمطار غزيرة ورياح متربة على مكة والمدينة والرياض و8 مناطق

شروط وخطوات إضافة مدة اشتراك بأثر رجعي في التأمينات

تحذير عاجل من "الأرصاد": استمرار عدم الاستقرار اليوم وغدًا ونأمل أخذ الحيطة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة على عسير 4:13 م الإثنين، 18 مارس 2024

عاجل.. إنذار أحمر لـ9 مساءً من أمطار غزيرة ورياح متربة على مكة والمدينة والرياض و8 مناطق

أمطار غزيرة على عسير 4:02 ص السبت، 16 مارس 2024

عاجل.. تحذير من أمطار ورياح وعوالق ترابية على مكة و8 مناطق لـ10 مساءً

أمطار غزيرة على عسير 3:17 م الإثنين، 11 مارس 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار وسيول وصواعق رعدية على مكة والرياض و5 مناطق لـ8 مساءً

الطقس - الامطار - امطار - رياح - الارصاد 3:17 ص السبت، 09 مارس 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وصواعق رعدية على الرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً