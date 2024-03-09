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تحذير عاجل من أمطار ورياح وصواعق رعدية على الرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً

الطقس - الامطار - امطار - رياح - الارصاد
أمطار ورياح
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تحذيرًا من أمطار وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة الرياض، وتشمل "السلسيل ووادي الدواسر".
2 - منطقة نجران، وتشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة وخباش وشرورة".
3 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب".
4 - منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وسارة عبيدة وظهران الجنوب وسراة عبيدة”.

أمطار ورياح قوية حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى التاسعة مساءً

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وجريان السيول مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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