عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على الرياض ومكة و7 مناطق لـ 11مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من أمطار خفيفة مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.





أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق



رياح قوية وأمطار تستمر حتى الحادية عشرة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - المنطقة الشرقية، وتشمل "حفر الباطن".2 - منطقة المدينة، وتشمل "العلا والعيص وخيبر".3 - منطقة حائل، وتشمل "الشملي وبقاء وحائل وموقق",4 - منطقة الجوف، وتشمل "دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل".5 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "رفحاء والقويعية وعرعر وطريف ".6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الخرمة والمويه وتربة ورنية".7 - منطقة تبوك، وتشمل "المعظم وتيماء والوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما".8 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة وثادق وحريملاء وضرما ورماح ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم".9 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السرعة.